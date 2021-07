Ministerie besluit: Europese school komt in Alkmaar

De VVD in Alkmaar zal er blij mee zijn. Zij vroegen het college al in 2019 alles op alles te zetten om de school naar hun gemeente te halen, toen bekend werd dat de school uit Bergen moest verhuizen omdat renovatie van het pand onhaalbaar bleek.

Maar ook in Zaanstad werd hemel en aarde bewogen om plaats te maken voor een vestiging in hun gemeente. 120 geplande woningen in een nieuwbouwproject zouden moeten wijken om plaats te maken voor de school. De keuze is dan nu toch gevallen op Alkmaar.

School voor expatkinderen

De Europese school biedt in eerste instantie onderwijs voor kinderen van personeel van instellingen van de Europese Unie. Niet alleen vanwege de verhuizing uit Bergen, maar ook vanwege de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam wilde het ministerie daarom een nieuwe vestigingslocatie. De leerlingen van de school in Bergen zijn vooral kinderen van buitenlandse werknemers van het onderzoeksinstituut ECN in Petten.