VVD Alkmaar wil Europese School naar stad halen

ALKMAAR - De Alkmaarse tak van de VVD vraagt het college van B en W om alles op alles te zetten om de Europese School naar de stad te halen. Die vragen volgen na het bericht dat de Europese School weg moet uit Bergen.

De VVD in Alkmaar is van mening dat de mogelijke komst van de Europese School naar de stad een toevoeging zou zijn voor de gemeente. Het internationale karakter van Alkmaar en een grote expat-community zouden een perfecte match zijn met de Europese School.

Zo vraagt de VVD of het college bereid is actief in gesprek te gaan met het bestuur van de school, en of het college al locaties in gedachten heeft.