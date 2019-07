Europese school verlaat Bergen, maar blijft in de regio

BERGEN - De Europese school in Bergen gaat verhuizen. Het renoveren van het huidige schoolgebouw is niet haalbaar. Er wordt gekeken naar locaties in Alkmaar, Castricum en Zaandam.

De regio heeft baat bij een internationale school in de omgeving, aangezien dit de leefbaarheid voor expats vergroot. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met leerlingen wiens ouders werken bij Europese instellingen, maar ook met kinderen van bijvoorbeeld internationale medewerkers van datacenters in Wieringermeer of de marine in Den Helder.

Ook de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam heeft gevolgen voor de regio. Voor jonge gezinnen is Noord-Holland een interessante regio om te wonen omdat er minder krapte is op de woningmarkt dan in Amsterdam maar de reistijd nog wel goed te doen is.

Bij het kiezen van de nieuwe locatie wordt dan ook gekeken naar een locatie die op maximaal 50 kilometer van het EMA ligt en dichtbij een intercity-treinstation. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Europese school in gebruik zal worden genomen. Tijdens de bouw of renovatie van een nieuw pand krijgen leerlingen nog les op de huidige locatie in Bergen.