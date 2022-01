Korfbal: Groen Geel verslaat Oost-Arnhem in degradatiekraker

Bij rust stond het 15-11 voor de thuisploeg. Groen Geel stond bijna de gehele wedstrijd achter, maar kwam vlak voor tijd terug tot 26-26. Pas in de laatste twintig seconden van de wedstrijd wist Groen Geel op voorsprong te komen. Dat was precies op het goede moment, want vlak daarna floten de scheidsrechters af.

Door de winst doet Groen Geel goede zaken en komt het op gelijke hoogte met DOS'46 met zes punten uit zeven wedstrijden. De korfballers gaan over TOP heen en staan nu vierde in groep B van de Korfbal League.