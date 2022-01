Na coronagolf hoopt Groen Geel zaterdag weer te kunnen korfballen

Ongeveer de helft van de selectie van Groen Geel mocht vanwege de coronaregels afgelopen weekend niet korfballen. Inmiddels is er voor de afgelaste wedstrijd tegen Oost-Arnhem een nieuwe datum gevonden en hoopt Groen Geel zaterdag in Wormer alweer te kunnen spelen tegen TOP.

Volgens voorzitter Rick de Wit staat het licht voor komende weekend 'in principe' op groen, maar zijn er veel onzekerheden. Zo wordt er op de wedstrijddag nog getest en is het ook de vraag of TOP een volwaardig team op de been kan brengen. De ploeg uit Sassenheim kwam afgelopen speelronde om dezelfde reden als Groen Geel evenmin in actie.

"Het is een lastige situatie", vertelt De Wit. "Een aantal spelers is positief gestest, maar er zijn er ook een paar die in thuisquarantaine moeten, omdat degene met wie ze samenleven positief is getest. En vrijwel iedereen heeft nagenoeg geen klachten."

Cruciale wedstrijd

Voor Groen Geel is het duel tegen TOP cruciaal. Wil de formatie van trainer Daniel Harmzen bij de eerste drie eindigen in groep B dan moet er worden gewonnen. Groen Geel staat na vijf wedstrijden op de vijfde plek met twee punten; TOP is de nummer vier met vier punten. DOS'46 staat derde met zes punten, maar heeft één duel meer gespeeld.

De eerste drie clubs gaan naar de kampioensgroep en spelen daardoor automatisch ook volgend seizoen in de Korfbal League. De onderste drie moeten het vege lijf zien te redden in de degradatiepoule. Een fikse opgave, omdat de Korfbal League na dit seizoen weer teruggaat van twaalf naar tien clubs.

Inmiddels heeft het Korfbalverbond de wedstrijd Oost-Arnhem - Groen Geel voor woensdag 19 januari 20.45 uur op de kalender gezet.

NH Sport is zaterdag aanwezig bij Groen Geel - TOP. Reacties en een samenvatting vind je na afloop op de site, app, Twitter en Facebookpagina van NH Sport