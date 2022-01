Coronabesmettingen zorgen voor afgelasting Korfbal League-duel Groen Geel

"Na goed overleg met de bond is besloten dat vanwege coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen de wedstrijd bij Oost-Arnhem wordt uitgesteld", laat de club weten in een verklaring. Groen Geel boekte in Groep B van de Korfbal League pas één overwinning dit seizoen. Dat was in de eerste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Oost-Arnhem.

Ook het duel tussen TOP en DVO gaat niet door, vanwege coronagevallen bij TOP. Koog Zaandijk, dat vanavond uit speelt Dalto, kan vanavond wel in actie komen.

Morgen speelt Blauw-Wit uit Amsterdam thuis tegen Fortuna, de koploper van Groep A.