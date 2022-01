Frans Hals Museum voert actie: “Fantastisch om kunst en sport bij elkaar te brengen”

Het Frans Hals Museum in Haarlem deed vandaag mee aan de protestactie die de cultuursector op verschillende plekken in de provincie voert tegen de coronamaatregelen. Het museum opende haar deuren vanmorgen vroeg voor verschillende sportsessies in de Schutterszaal.

Een ochtend sporten in het Frans Hals Museum - NH Nieuws / Kimberley Luske

Directeur Ann Demeester vindt het belangrijk om mee te doen met het protest omdat de sector volgens haar al twee jaar lang onderaan het prioriteitenlijstje van het kabinet staat. "Er is een grens bereikt", zegt ze. "De afgelopen tijd hebben we vooral achter de schermen actiegevoerd en ons uitgesproken in de media. Nu we nog steeds genegeerd worden door de ministerraad die ons altijd weer op de laatste plaats stelt, willen we laten zien dat het anders moet."

En daarom gaf instructeur Suzanne Betlem vanmorgen drie sportlessen in het museum. "Een unieke ervaring", lacht ze. "Het is alsof ik met mijn neus in de suikerpot ben gevallen. Het is fantastisch om op deze plek training te geven en om kunst en sport bij elkaar te brengen." Handhaving De gemeente heeft aangegeven dat ze vandaag bij de cultuuracties op dezelfde wijze handhaven als afgelopen zaterdag tijdens de acties in de horeca. Dat betekent dat er wordt gecontroleerd op de anderehalvemeter en op mondkapjes, en de acties mogen niet tot later van 17.00 uur duren. "Wij hebben geen boa’s aan de deur gehad en zijn blij dat onze actie vandaag niet is onderbroken", aldus Demeester.