Drie mogelijke plekken gevonden voor graf Tanja Groen op heide in Brabant

Vandaag zou Van Koppen zijn bevindingen met de politie, het coldcase team en het OM hebben gedeeld. Zijn onderzoeksteam zocht op de Strabrechtse Heide met als uitgangspunt seriemoordenaar en verkrachter Wim Smulders als meest waarschijnlijke dader. Deze zou in de jaren negentig hebben opgebiecht aan een medegevangene dat hij Tanja in foetushouding begroef in het natuurgebied vlakbij zijn woonplaats Geldrop.

Radioactief materiaal

Een combinatie van verschillende metingen en afwegingen heeft geleid tot het aanwijzen van de drie plekken. De waarschijnlijkheid van de plek voor een graf, bijvoorbeeld niet te dicht bij drukke paden, sloot al een aantal locaties uit.

Na vegetatieonderzoek door een bioloog werd uiteindelijk in twee zoekgebiedjes gemeten waar het dunne laagje radioactief materiaal ontbrak dat sinds de kernramp in Tsjernobyl in 1986 de grond in West-Europa bedekt. Op die plekken zou een graf kunnen liggen.

De Gouden Tip

Stichting De Gouden Tip, opgericht door Peter R. de Vries om de gouden tip over Tanja's vermissing te vinden en te belonen met een miljoen euro, is volgens het Noordhollands Dagblad vandaag tegelijkertijd met de andere instanties zijn geïnformeerd, zij het een aantal uren voor publicatie van het nieuws.

De stichting bevestigt om 10.00 uur 's ochtends een mail te hebben ontvangen en zegt blij te zijn met iedere kans op het vinden van Tanja.

Eerdere graafactie

De politie groef in juni al op de Strabrechtse Heide zonder resultaat. Of ze weer een graafactie gaan opstarten naar aanleiding van het onderzoek van Van Koppen, is nog niet bekend. NH Nieuws heeft de politie om een reactie gevraagd.