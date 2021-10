Opnieuw zoektocht op Strabrechtse heide naar lichaam van vermiste Tanja Groen

Er komt opnieuw een zoektocht op de Strabrechtse heide bij het Brabantse Heeze naar het lichaam van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen uit Schagen. Dat bevestigt rechtspsycholoog Peter van Koppen na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad . In juni heeft de politie daar ook gezocht . "Er is toen op de verkeerde plekken gezocht."

Waar de vorige keer de politie het onderzoek leidde, voert nu Peter van Koppen met een team van deskundigen de zoektocht zelf uit. Hij wil daarbij de speurhonden van stichting Signi Zoekhonden inzetten. "Voor de zoektocht waren wij al bezig met de voorbereidingen. Toen bleek dat daar niets uit was gekomen, zijn wij verder gegaan met onze eigen zoektocht."

Terwijl in juni nog gericht werd gegraven op locaties, zal de graafmachine er nu niet aan te pas komen. Van Koppen: "Wij gaan alleen zoeken op plekken, het graafwerk laten we aan de forensisch rechercheurs over." Hierbij wordt informatie gecombineerd: de kennis van een geografisch profiler die door studie weet waar moordenaars lichamen begraven, afwijkende vegetatie als er op een plek een lichaam ligt begraven en wat speurhonden vinden. "De kans dat zoekhonden iets ruiken wordt met het jaar kleiner, maar is nog zeker niet nul."

Steentje bijdragen

Van Koppen geeft aan dat het niet alleen bij voorbereidingen blijft, maar dat de zoektocht daadwerkelijk concreet is. "Ik hoop dat we dit jaar kunnen zoeken op de heide." Via zijn werk op de universiteit van Maastricht is hij in contact gekomen met deze zaak. "De ouders van Tanja heb ik nooit ontmoet", vertelt Van Koppen, "maar de laatste uitzending van het televisieprogramma Vermist in 2015 greep mij aan. Ze waren nog steeds ontredderd. Ik hoop dat ik met deze zoektocht mijn steentje kan bijdragen aan het oplossen van het mysterie."

Waar gaat worden gezocht, laat Van Koppen zich nog niet over uit. Er wordt vermoed dat Tanja door de veroordeelde moordenaar Wim S. om het leven is gebracht. Hij zou in de jaren 90 aan een medegevangene hebben verklaard dat hij achter de verdwijning van 'dat meisje uit Maastricht' zou zitten. Haar lichaam zou hij hebben begraven op de Strabrechtse heide.

Tanja verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 toen ze terugkwam van een feestje van haar studentenvereniging. Ze was net begonnen aan een studie in Maastricht.