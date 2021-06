Nieuwe zoektocht op Brabantse heide naar lichaam van al 28 jaar vermiste Tanja Groen

Op de Strabrechtse heide vlak bij het Brabantse Heeze wordt vandaag weer gezocht naar het lichaam van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen uit Schagen. Groen was destijds 18 jaar en zou net beginnen aan een studie in Maastricht toen ze plotseling verdween.

Tanja verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 nadat ze van een ontgroeningsfeestje in het centrum van Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. Ze kwam daar nooit aan. Er is vaak naar haar, en haar eveneens vermiste fiets, gezocht. De politie beschouwt haar zaak inmiddels als een 'cold case' en doet sinds 2019 een uiterste poging het op te lossen. Zo werd vorig jaar nog een graf geopend waarin zij mogelijk ook zou liggen.

Een plek die telkens in de onderzoeken terugkomt, is de Strabrechtse heide. Tanja zou daar mogelijk begraven liggen. De politie beschouwt de informatie die ze heeft binnengekregen inmiddels als 'zodanig concreet' dat er een zoekactie kon worden gestart.

Ondoenlijk

Daar is vanochtend mee begonnen. De heide is heel uitgestrekt, waardoor het ondoenlijk is het hele gebied uit te kammen. Daarom wordt gezocht op een concrete locatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen, maar voor de zekerheid is die wel ruimer genomen.

Het is nog niet bekend hoe lang de zoekactie gaat duren, mogelijk enkele dagen. Mochten er wel stoffelijke resten worden gevonden, dan moet het Nederlands Forensisch Instituut uitsluitsel geven of het hier inderdaad om Tanja gaat. Daar gaat ook tijd overheen.

Studentenonderzoek

Afgelopen winter kwam naar buiten dat er dit voorjaar weer naar Tanja zou worden gezocht. Dat zou naar aanleiding van onderzoek van studenten van Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn. De studenten hebben in hun onderzoek verband gelegd met andere zaken, zo zei rechtspsycholoog Peter van Koppen eerder op L1 Radio. "We hebben tweeënhalf jaar geleden een rapport ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Onze aanbeveling was: ga daar eens zoeken." Inhoudelijke details kon hij niet geven.

Namens de familie is misdaadverslaggever Peter R. de Vries aanwezig bij de zoektocht.

NH Nieuws interviewde in 2018 de ouders van Tanja over de vermissing van hun dochter: