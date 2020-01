Mogelijk doorbraak in zoektocht naar Tanja Groen: politie opent graf in Maastricht

SCHAGEN - De Limburgse politie is vanochtend op een begraafplaats een zoekactie gestart naar de al jaren vermiste Tanja Groen uit Schagen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een ontgroeningsfeestje in Maastricht.

De politie heeft naar eigen zeggen 'nieuwe en interessante informatie' ontvangen. Deze tip leidde naar een graf op de begraafplaats van de Katholieke Kerk Heugem in Maastricht. Dat graf wordt vandaag geopend en onderzocht door forensische experts. Het onderzoek staat los van de overleden man die in het graf ligt. Deze heeft net als zijn nabestaanden niets met de verdwijningszaak te maken, aldus de politie. De nabestaanden geven medewerking aan het onderzoek aan het graf, dat de hele dag duurt. De begraafplaats is vandaag afgesloten. 27 jaar vermist Tanja Groen verdween bijna 27 jaar geleden. De Schagense studente was op dinsdag 31 augustus 1993 een feestavond bij in de soos van een studentenvereniging aan de Herbenusstraat in Maastricht.

Ze had om 19.50 uur nog contact met haar moeder Corrie. Rond middernacht vertrok ze vanaf het feestje richting huis, maar kwam daar nooit aan. Op 4 september werd ze als vermist opgegeven. Tanja's ouders zijn ingelicht over het onderzoek. Ze laten in een korte reactie weten het 'enorm spannend' te vinden. 'Nog altijd hoop' Vorig jaar vertelden ze aan NH Nieuws nog altijd hoop te houden. "Maar we worden steeds ouder en soms ben ik er bang voor dat we het helemaal nooit te weten zullen komen wat er gebeurd is." Bekijk de reportage hieronder: