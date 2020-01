OM: 'Lichaam van Tanja Groen is mogelijk in vers gedolven graf gelegd'

MAASTRICHT - Tanja Groen uit Schagen is op de avond van haar verdwijning in 1993 mogelijk vermoord en in een al gedolven graf gelegd. Dat zegt Gertjan Bos van het Openbaar Ministerie in Limburg.

Vanochtend maakte de Limburgse politie bekend dat ze een graf zouden openen op een kerkhof in Maastricht. Een 'nieuwe, interessante en zeer serieuze' tip zou hen naar die plek hebben geleid.

De overleden man die in dat graf ligt werd daar op 1 september 1993 begraven. "Het scenario is dat ze op de avond dat ze verdween is vermoord en door de dader in een vers gedolven graf is gelegd, waar de volgende dag een kist in is gegaan met een overledene en het graf is dichtgegooid", vertelde Peter R. de Vries op NPO Radio 1.

Of er daadwerkelijk andere resten zijn gevonden, is nog niet bekend. Mochten er resten gevonden worden, dan volgt er wekenlang onderzoek naar de herkomst.

Jarenlange vermissing

Studente Tanja verdween in de zomer van 1993. Ze fietste van een feestje naar haar huis in Maastricht, maar kwam daar nooit aan. "Het is meer dan 26 jaar geleden dat onze dochter spoorloos verdween", liet moeder Corrie vanochtend weten in een reactie. "De onzekerheid over haar lot is voor mijn man, onze kinderen en mij al die tijd ondraaglijk geweest."