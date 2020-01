Dit is wat we weten over de zaak Tanja Groen

SCHAGEN - De Limburgse politie zoekt sinds vanochtend op een begraafplaats in Maastricht naar de al sinds 1993 vermiste Tanja Groen uit Schagen. Een 'zeer serieuze tip' gaat nu mogelijk leiden tot een doorbraak. Maar wie was Tanja Groen eigenlijk en wat weten we over haar zaak? NH Nieuws heeft de feiten op een rijtje gezet.

In de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 verdwijnt de 18-jarige Tanja uit Schagen. Zij fietste op dat moment alleen naar huis vanuit de sociëteit van Circumflex in Maastricht naar Gronsveld, een klein dorp vlakbij Maastricht. Hier huurt zij haar studentenkamer. Tanja woont hier dan nog maar een week.

Op de avond van haar verdwijning heeft Tanja om 19.50 uur nog contact met haar moeder Corrie, die in Schagen woont. Op 4 september 1993 zou Tanja naar haar ouders met de trein gaan en opgehaald worden bij het station door haar moeder. Hier komt zij nooit aan. Ook haar huisgenoten maken zich zorgen en bellen de ouders van Tanja meerdere keren op of ze al in Schagen is aangekomen. Op diezelfde dag doen Tanja's ouders aangifte van haar vermissing.

Boek Het blijft lange tijd stil rondom de zaak over Tanja Groens vermissing. Op 27 april 2009 wordt in Sittard het boek 'Fietstocht zonder einde - De mysterieuze verdwijning van Tanja Groen' uitgebracht. Rob Hendriks is de schrijver. Zelf komt hij uit Reuver. 'Het boek is vooral bedoeld om de zaak levend te houden', zegt de schrijver.

Veel tips De politie kreeg de afgelopen jaren veel tips over de vermissingszaak. Zo wordt er in 2009 een tip door een paragnost gegeven: Tanja zou in Noord-Frankrijk zijn. De politie besluit dat dit geen nieuw spoor is om de zaak te heropenen. In januari 2010 onderzoekt Justitie in België of seriemoordenaar Ronald Janssen iets met Tanja's verdwijning te maken heeft. Janssen woonde in de buurt van Maastricht toen het 18-jarige meisje verdween. Maar enige betrokkenheid bleek niet het geval. Janssen bekende wel vier andere moorden en kreeg levenslang. In september 2012 wordt er door duikers gezocht naar stoffelijke resten in de Maas. Dit doen ze na een tip van een paranormaal onderzoeker. In augustus 2012 wordt er een fiets gevonden die vermoedelijk van Tanja zou zijn, maar dat blijkt niet het geval. Restanten van een been Een wandelaar vindt op 22 juni 2014 botten nabij het Limburgse Gronsveld. De politie vermoedt dat het om de stoffelijke restanten van een menselijk been gaan. Na grondig onderzoek blijken de botten niet van Tanja te zijn.

Tot op de dag van vandaag is er nog veel onduidelijk over de zaak. Er wordt nooit meer iets van haar teruggevonden. Zelfs haar fiets niet. Ouders al jaren in onzekerheid Corrie en Adrie Groen, de ouders van Tanja, leven door de onduidelijkheid over het lot van hun dochter al jaren in onzekerheid. Hun grootste angst is dat ze nooit te horen krijgen wat er met hun dochter is gebeurd. Ondanks hun onzekerheid houden ze goede hoop op een doorbraak. "Hoeveel keer is er niet na 24 á 25 jaar nog iets boven water gekomen van iemand? Het was je kind. Het kan toch niet zo zijn dat je het nooit weet?" NH Nieuws maakte vorig jaar een reportage. De tekst gaat verder onder de video:

NH Nieuws