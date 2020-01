"We zouden heel opgelucht zijn als we onze dochter thuis kunnen brengen"

SCHAGEN - Corrie en Adrie Groen uit Schagen, de ouders van de al jaren vermiste Tanja Groen, hopen dat de nieuwe ontwikkeling in de cold case hen duidelijkheid brengt. "We hopen dat we eindelijk, eindelijk antwoord krijgen op onze vragen."

Studente Tanja verdween in de zomer van 1993. Ze fietste van een feestje naar haar huis in Maastricht, maar kwam daar nooit aan. "Het is meer dan 26 jaar geleden dat onze dochter spoorloos verdween", zo schrijft Corrie in een reactie. "De onzekerheid over haar lot is voor mijn man, onze kinderen en mij al die tijd ondragelijk geweest."