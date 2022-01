Een bakkie of een pilsje doen: veel West-Friese horeca gaat vandaag uit protest open

De horeca heeft er enorm de balen in dat ze als sector opnieuw moeten wachten totdat ze open mogen, terwijl andere ondernemers wel versoepelingen krijgen. Daarom gaan meerdere cafés en restaurants in West-Friesland vandaag uit protest open.

Van Abbekerk tot Hoorn en van Hauwert tot Enkhuizen. Op veel plekken in de regio gooien restaurants en cafés hun deuren open. "Uit protest en solidariteit gaan wij net als vele horecabedrijven open tot 20.00 uur", laat de eigenaar van het Bonte Paard in Abbekerk op Facebook weten. En ook Bij Meta in Hoorn laat weten gasten te ontvangen: "U kunt bij ons terecht voor een heerlijk hapje en een drankje, wij werken niet op reservering, maar op aanloop."

West-Friezen reageren enthousiast op de berichten van de horecabedrijven die vandaag een dagdeel of de hele dag open gaan. "Ik vind het een goede actie al is het maar voor één dag. Het is al moeilijk genoeg voor de horeca", laat iemand in een reactie weten op de openstelling van restaurant Gewoon Lekker die in Hoorn en Wervershoof zit. Een ander zegt weer: "Wij komen gezellig een wijntje drinken!!"

Teleurgesteld

Het kabinet liet gisteravond weten dat ze op 25 januari bekijken of de horeca alsnog open kan. De burgemeesters in Noord-Holland Noord, die gisteren de ondernemers in de regio een hart onder de riem staken met een brandbrief naar het kabinet, laten in een reactie weten teleurgesteld te zijn in dit besluit.

Ze maken zich zorgen over de verschillen tussen de sectoren en hebben begrip voor statements die de branches, die weer te maken hebben met een forse tegenvaller, willen maken. Wel wordt er in de reactie van de burgemeesters gezegd dat ze mensen zullen aanspreken wanneer zij de regels niet opvolgen, maar benadrukken dat het beleid rondom handhaving per gemeente kan verschillen.

Oogje toe?

Gister gaf de gemeente Hoorn al aan dat ze zaterdag niet handhaven tot 20.00 uur als horecaondernemers besluiten de deuren te openen. De burgemeester van Enkhuizen liet gister weten te handhaven als het de 'spuigaten uitloopt', en ondernemers en mensen vooral aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Ondertussen is Koninklijk Horeca Nederland gisteren een petitie gestart, omdat de bond wil dat de regels voor de horeca ook per direct versoepeld moeten worden. Op 20 januari bieden ze deze petitie aan in de Tweede Kamer.