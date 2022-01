Gemeente Hoorn maakt statement: 'Horeca mag morgen open tot 20.00 uur'

Eerder werd al aangekondigd dat de verwachting is dat niet-essentiële winkels morgen de deuren mogen openen. De horeca, culturele en recreatieve sectoren vallen volgens Haagse bronnen opnieuw buiten de boot en moeten de deuren dichthouden.

Bij veel horecaondernemers is de maat vol en pikken ze het niet langer dat zij steeds de dupe zijn. "Het is een grote aanfluiting", vertelde een geïrriteerde Perry Meinem eerder aan NH Nieuws/WEEFF, die eigenaar is van Eetcafé d'Ontmoeting in De Goorn.

Statement

Gisteravond gaf burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg tijdens een vergadering met het Veiligheidsberaad al aan een lans te breken voor deze sectoren. De burgemeester maakt zich grote zorgen, omdat hij verwacht dat deze sectoren niet worden meegenomen in de aankomende versoepelingen. Met het statement voegt de burgemeester daad bij het woord.

"Morgen is het voor horecaondernemers toegestaan om tot 20.00 uur open te blijven", vertelt woordvoerder Marieke van Leeuwen van Hoorn. "Ik ga ervan uit dat andere gemeentes dit ook gaan doen, maar welke dat precies zijn weet ik niet. Met het statement willen wij Horeca Nederland steunen en daarom zullen wij niet handhaven." De woordvoerder vermeld wel duidelijk dat het enkel voor morgen geldt.

Horeca

Frank Wisse van Horeca NL Hoorn reageert verrast op de actie van de gemeente. "Het statement kwam als een goede verrassing. Wel laat, maar beter iets dan niets." Wisse verwacht dat het zal zorgen voor een kettingreactie. "Het is een teken dat ze toch een soort van achter ons gaan staan."

Noord-Holland-Noord steunt ondernemers

Na de persconferentie komt Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord met een officieel bericht naar buiten. Vanmiddag om 14.00 uur gingen de zestien burgemeesters met elkaar in gesprek over de horeca, culturele en recreatieve sector. De verwachting is dat alle zestien akkoord zijn gegaan om de horecaondernemers te steunen. Morgen zal dan in de hele veiligheidsregio Noord-Holland-Noord niet gehandhaafd worden indien horeca besluit de deuren te openen.