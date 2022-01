Weinig begrip vanuit Westfriese horeca en cultuursector: 'Het is een aanfluiting'

De verwachting is dat na de persconferentie van vanavond niet-essentiële winkels morgen de deuren weer mogen openen, maar voor de horeca, culturele en recreatieve sector is er weinig perspectief. "Waarom de Ikea wel maar musea niet?"

Benno Ellerbroek

"Het is een grote aanfluiting", vertelt een geïrriteerde Perry Meinem, die eigenaar is van Eetcafé d'Ontmoeting in De Goorn. "Winkels gaan straks open en wij niet..." De frustratie van Meinem wordt door veel horecaondernemers gedeeld. "Morgen komt er vanuit de horeca dan ook een ludieke protestactie", vervolgt Meinem. "Maar ik hoop eigenlijk op een doorslag van de reactie van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord in Den Haag. We worden van het kastje naar de muur gestuurd." Voor de horecaondernemer valt het steeds opnieuw 'aan en uit' te moeten zwaar. "Het heeft niks gebracht en ik ben diep, diep en dan ook heel diep teleurgesteld, als blijkt dat wij morgen de deuren niet mogen openen."

Quote "De afspraak was dat als de IC-cijfers dalen er meer mogelijk zou worden voor onder andere horeca. In mijn optiek is dit niet meer te rijmen" Elle Mol, horecaondernemer

Ook Elle Mol van partycentrum De Harmonie in Oosterblokker vindt de situatie erg krom. "De horeca mocht als eerste sluiten en nu mogen we weer achteraan in de rij gaan staan. De afspraak was dat als de IC-cijfers dalen er meer mogelijk zou worden voor onder andere horeca. In mijn optiek is dit niet meer te rijmen."

NH Nieuws / Thyra de Groot

Wel ziet Mol dat de weerstand vanuit Horeca Nederland groter is dan voorheen. "Het is natuurlijk een keer klaar. We hebben al bijna twee jaar mensen niet meer in de watten kunnen leggen en onze handen jeuken om weer aan de slag te gaan." Dit weekend verwacht Mol nog niet open te gaan, maar dat zal volgens hem niet lang meer duren. "Ik verwacht binnen twee weken open te mogen." Kroegeigenaar Sebastiaan Redeker uit Hauwert verwacht pas half februari zijn deuren te openen. "Op afspraak is het nieuwe reserveren anno 2022", zucht de ondernemer. "Daar trapt niet iedereen in natuurlijk. Eerlijk gezegd is het financiële potje nu echt op." Ook Redeker verwacht binnen twee weken alsnog open te gaan. "Anders is het niet meer te houden." Cultuur Het lijkt er ook op dat de culture sector na de personferentie van vanavond, in zwaar weer blijft verkeren. "Het is heel jammer dat de cultuursector ook nog niet open mag", aldus Willeke Otten, woordvoerder van het Zuiderzeemuseum. "In het verleden hebben wij aangetoond dat het bezoeken van een museum wel veilig kan. We werkten met tijdssloten en QR-codes. We voldoen aan alle maatregelen van de overheid."

Quote "Vorig jaar zijn we ongeveer ook maar een halfjaar open geweest en zitten we allemaal in hetzelfde schuitje" Hans Stuijfbergen, directeur Museum van de Twintigste eeuw

De directeur van het Museum van de Twintigste eeuw begint zo langzamerhand te wennen aan dit soort zaken. "Het is een kwestie van een paar weken geduld hebben", vindt Hans Stuijfbergen. "En dat geduld moeten we opbrengen, al vind ik het wel lastig te begrijpen dat een Ikea wel open mag, maar een museum niet." Ondertussen wordt er in het museum wat geklust. "Vorig jaar zijn we ongeveer ook maar een halfjaar open geweest en zitten we allemaal in hetzelfde schuitje."