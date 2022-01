Burgemeesters reageren op persconferentie: "Wij zijn teleurgesteld en maken ons zorgen"

De 16 burgemeesters uit West-Friesland, regio Alkmaar en de Noordkop, die deze week een brandbrief stuurden naar het kabinet, hoopten op meer versoepelingen. Dat laten ze weten in een gezamenlijke reactie op de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. "We willen een snelle heroverweging", aldus de burgemeesters

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat winkelen zonder afspraak tot 17.00 uur is toegestaan en dat onder meer sportclubs weer open kunnen. De horeca, cultuur- en evenementensector blijft langer dicht. Op dinsdag 25 januari bekijkt het kabinet of ook die sectoren open kunnen, maar Rutte gaf aan 'niets te kunnen beloven'.

'Hoop op meer'

"Wij hadden gehoopt op meer", aldus de burgemeesters in een gezamenlijke reactie. "We zijn dan ook teleurgesteld en maken ons zorgen over de verschillen tussen sectoren. We wensen en gaan ervan uit dat er een snelle heroverweging door het kabinet komt, zodat horeca en cultuur ook mogelijkheden krijgen om veilig open te gaan."

De burgemeesters 'zijn zich ervan bewust dat dit een hele moeilijke tijd is voor velen'. "Wij hebben begrip voor de verschillende geluiden die wij horen van ondernemers, de horeca- en cultuursector in het bijzonder. Deze branches krijgen telkens forse tegenvallers te verwerken. Statements zoals aangekondigd in diverse media, kunnen dan ook op ons begrip rekenen."

Dilemma

Dat stelt de burgemeesters naar eigen zeggen 'voor een enorm dilemma': "Wat niet mag, dat mag niet. Zo eenvoudig is het en van ons als burgemeesters mag worden verwacht dat wij de landelijke regelgeving naleven, volgen en zo nodig handhaven. Wij handhaven niet om het handhaven. Gezond verstand en de menselijke maat zijn onze eerste uitgangspunten. Het gesprek aangaan is altijd onze eerste stap."

In de brief staat dat de burgemeesters ook nu mensen aan zullen spreken wanneer zij de regels niet opvolgen. Wel kan het beleid er per gemeente verschillend uitzien.

Ze voegen toe 'blij te zijn met het perspectief dat het kabinet heeft genoemd' en benadrukken het te kabinet verzoeken een snelle heroverweging te maken om de verschillen in de branches weg te nemen.