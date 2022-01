16 burgemeesters sturen brandbrief aan kabinet: "Onze inwoners missen uiteten, de bioscoop en hun sport"

De burgemeesters hebben het statement opgesteld naar aanleiding van gesprekken met ondernemers, winkeliers, horeca en inwoners. Ze merken dat de zorgen over de gevolgen van de coronamaatregelen onder de mensen toenemen.

"Covid is meer dan een gezondheidscrisis alleen geworden", staat in de brief. "De maatschappelijke impact van het virus en de maatregelen wordt op dit moment enorm gevoeld. Het draagvlak neemt af, onbegrip en boosheid nemen toe." Volgens de burgemeesters is er 'grote behoefte aan perspectief'. "Wij, de zestien burgemeesters van Noord-Holland Noord, pleiten daarom voor meer gereguleerde mogelijkheden en perspectief."

'Het water staat ondernemers aan de lippen'

"Onze inwoners missen het theater, uit eten, de bioscoop, het winkelen, hun sport of andere sociale bezigheden. Dat geldt voor onze jongeren in het bijzonder", aldus de ondertekenaars. "Winkeliers en (horeca)ondernemers staat het water aan de lippen. De economische en emotionele schade is groot. Het ontbreken van perspectief, het steeds weer teruggeworpen worden, weegt zwaar."

De zestien burgemeesters vragen het kabinet om rekening te houden met de gemoedstoestand van hun inwoners en ondernemers. "Betrek het maatschappelijk beeld bij de maatregelen. Wij als burgemeesters van Noord-Holland Noord merken het dagelijks."

'Bied perspectief'

Ze voegen hieraan toe dat ze draagvlak nodig hebben 'vanuit een bredere invalshoek dan de gezondheidscrisis alleen'. "Bied perspectief, voor een ieder. En zeker ook voor de detailhandel, de kleinere winkels, die het zo lastig hebben in de afgelopen tijd."

De burgemeesters laten weten ervoor te pleiten dat 'bij nieuw te nemen besluiten' het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk wordt. Ook hopen ze op voldoende financiële steun voor ondernemers die getroffen zijn door de lockdown.

Gisteren liet Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar, al aan NH Nieuws weten aan een gezamenlijke brief te werken. Zij zei toen dat een gezamenlijke oproep van de burgemeesters uit de regio sterk haar voorkeur heeft omdat 'de impact dan groter is'.

Tekst gaat verder onder lijst van ondertekenende burgemeesters: