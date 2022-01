Drie Zaanse gevangenisstagiaires ontslagen om ongeoorloofd contact met boef: "Eén had telefoonseks"

Drie stagiaires van Justitieel Complex Zaanstad zijn vorige week ontslagen omdat ze buiten werktijd contact hadden met gevangenen. Ze gingen op bezoek bij een boef in een andere inrichting of voerden - naar verluidt seksueel getinte - telefoongesprekken. Hun opleiding is ingelicht. "Ze hadden het over neuken, beffen, seks."

Dit melden bronnen binnen de bajes. De Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat er vorige week stages van drie vrouwen zijn beëindigd omdat zij ongeoorloofd en niet gemeld contact hadden met gedetineerden, bijvoorbeeld door buiten werktijd telefoongesprekken met hen te voeren. Re-integratiecentrum De vrouwen liepen stage in het re-integratiecentrum (RIC): dat zijn meerdere computerlokalen binnen de muren van de gevangenis. Gedetineerden kunnen daar, in het kader van hun uiteindelijke terugkeer in de maatschappij, begeleid op de computer bijvoorbeeld hun financiële zaken regelen, of naar werk of een woning zoeken. Mogelijk ontmoetten vrouwen daar de gevangenen. Één van de criminelen werd op een zeker moment overgeplaatst naar een andere penitentiaire inrichting en een stagiaire besloot hem op te zoeken. Daar kreeg de directeur van de betreffende gevangenis hoogte van en lichtte de Zaanbajes in: die directie startte een onderzoek. En wat bleek? Naast een stagiaire die buiten haar werktijd de boef bezocht, pleegden anderen telefoontjes. Volgens bronnen binnen de gevangenis gaat het om diezelfde gevangene, maar Dienst Justitiële Inrichtingen meldt dat het gaat over 'meerdere gedetineerden'. Het zouden gesprekken van amoureuze aard zijn. "Ze hadden meerdere keren telefoonseks."

Quote "Met alle stagiaires wordt bij de start, maar ook tijdens de stage gesproken over integriteit en professioneel handelen" Woordvoerder Dienst Justitiele Inrichtingen

Een woordvoerder van DJI stelt dat 'niet-professioneel contact met gedetineerden volstrekt onacceptabel is en de veiligheid in de inrichting kan schaden'. De stage van de drie vrouwen is per direct beëindigd: ze mogen niet meer in de gevangenis komen en ook bij hun opleiding is melding gedaan van de situatie. Uit onderzoek is volgens DJI niet gebleken dat er binnen het re-integratiecentrum in Justitieel Complex Zaanstad 'handelingen hebben plaatsgevonden die niet door de beugel kunnen'. "Integriteit en betrouwbaarheid van medewerkers staan aan de basis van alles wat wij doen en dit geldt ook voor stagiaires die bij ons werkervaring opdoen. Met alle stagiaires van het re-integratiecentrum wordt overigens bij de start, maar ook tijdens de stage gesproken over integriteit en professioneel handelen." Moordenaar geeft lezing aan criminelen Vandaag maakte NH Nieuws en Algemeen Dagblad bekend dat Shurandy S., moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B., in het kader van zijn re-integratie lezingen gaf aan medegevangenen in de Zaanbajes. De advocaten van Nabil B. reageerden daarop: "Om zo iemand al in zo'n vroeg stadium van zijn straf 'lezingen en werkgroepen' te laten geven en daarmee ook nog eens een netwerk op te bouwen, getuigt van weinig realiteitszin bij de directie van de PI en van een gebrek aan respect voor en medeleven met de nabestaanden van zijn slachtoffer." Vorig jaar zijn meerdere medewerkers van JC Zaanstad ontslagen vanwege relaties met gevangenen. Ook is een juridisch medewerker betrapt op orale seks met een gedetineerde.