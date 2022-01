Fabrikant medische mondkapjes draait op volle toeren: "Logische keuze van OMT"

Ze lijken ontzettend op de huis-tuin-en-keuken mondmaskers maar het verschil in bescherming tegen het coronavirus is groot. Als het aan het OMT ligt, gaan we bij sportevenementen, demonstraties en in drukke winkelstraten medische mondmaskers dragen. En dat is volgens Joost Verlaan, directeur van Afpro Filters in Alkmaar een goed idee. NH Nieuws ging bij de fabriek langs met wat prangende vragen.

Wat is het verschil tussen een medisch mondmasker en een masker dat je bij de supermarkt haalt?

"De maskers lijken ontzettend op elkaar, maar het type-1 masker (het masker uit de supermarkt, red.) bestaat vaak uit kwalitatief mindere lagen dan een medisch mondmasker. Het verschil zit hem in de binnenlaag. Bij een type-2 masker zijn de lagen anders opgebouwd en is met name de filterlaag van veel hogere kwaliteit. Die vangt de kleine deeltjes veel beter op en ze zijn ook getest door een onafhankelijk laboratorium. Het ademt wat zwaarder, maar beschermt ook veel beter."

Wat vindt u van het advies van het OMT (Outbreak Managment Team) aan het kabinet om alleen medische mondmaskers te gebruiken?

"We verlangen er met z'n allen naar dat we meer vrijheid krijgen en als dit dan de prijs is en er meer mogelijk is, dan is dat het meer dan waard. Het is ook zo dat de omikronvariant besmettelijker is en dat we daarom betere bescherming nodig hebben. Ik vind dit daarom een logische keuze."

Maar waarom hebben we dan al die tijd rondgelopen met die weggooi-mondmaskers?

"Dat is een eigenlijk een vraag die je aan het OMT moet stellen. Wij pleiten al heel lang voor het gebruik van een beter type mondmasker. Ik denk dat die communicatie duidelijker had gekund. Het is wel zo dat we twee jaar geleden een groot tekort hadden aan materialen om mondmaskers te maken. Toen lag het meer voor de hand om een masker van lagere kwaliteit te gebruiken, maar we hadden wel veel eerder kunnen overschakelen."

NH Nieuws ging langs bij Afpro Filters in Alkmaar, bekijk hieronder de reportage (tekst loopt door onder de video)