Koningin Máxima bezoekt filter- en mondkapjesfabriek Alkmaar

ALKMAAR - Koningin Máxima heeft vandaag de fabriek van AFPRO Filters in Alkmaar bezocht om de productie van mondkapjes met eigen ogen te zien. Met haar bezoek uit ze haar steun en waardering voor de inzet in de bestrijding van de pandemie.

Een geïnteresseerde koningin liet zich tijdens het werkbezoek uitgebreid informeren over het proces. Ze liet zich vertellen dat het doel is om wekelijks één miljoen medische mondmaskers met FFP2-classificatie te produceren voor professionals in de gezondheidszorg.

Joost Margry, verantwoordelijk voor de marketing en verkoop bij AFPRO Filters, vond het een hele eer dat Máxima op bezoek kwam. "Ze was echt warm, geïnteresseerd en goed op de hoogte. Ze stelde dan ook goede vragen bij de rondleiding in ons laboratorium."

Het bedrijf in Alkmaar is gespecialiseerd in hoogwaardige producten voor luchtfiltratie. Vanwege het coronavirus COVID-19 hebben AFPRO Filters, Koninklijke Auping en Koninklijke DSM medio april een consortium opgericht.

Margry vertelt dat de productie van de mondkapjes veel impact heeft en dat ze extra mensen hebben aangetrokken alles mogelijk te maken. "Onze productie van luchtfilters voor in ventilatiesystemen van ziekenhuizen loopt ook gewoon door en neemt zelfs toe. Daarnaast voelden we ons geroepen om met de medische mondmaskers aan de slag te gaan."

Speciale machines

Koningin Máxima begon haar werkbezoek met een rondleiding door de productiefaciliteit. Daar kreeg zij uitleg over de grondstoffen voor de mondmaskers, de speciale machines die zijn aangeschaft voor de productie en de kwaliteitstest.

Vanwege haar reguliere activiteiten heeft AFPRO een eigen onderzoekslaboratorium. Daarnaast is TNO nauw betrokken bij de kwaliteitscontrole. Auping produceert sinds medio april handmatig en hoopt deze week de machinale productie te kunnen oppakken. De wekelijkse productie van het consortium voorziet in ongeveer een kwart van de huidige behoefte.

Gesprekken

Na de rondleiding had koningin Máxima twee rondetafelgesprekken. Het eerste gesprek ging over de productie- en het kwaliteitsproces. Bij het tweede gesprek vertelde de vertegenwoordiging van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) over haar rol in de gezamenlijke inkoop van onder meer medische mondmaskers en de distributie.