Alkmaarse fabrikant start volgende week met productie mondneusmaskers

ALKMAAR - De Alkmaarse filterfabrikant AFPRO verwacht volgende week met de productie van medische mondmaskers te kunnen starten. Door de late goedkeuring van minister van Rijn, bleek het niet haalbaar deze week al te beginnen.

Manon van den Brand, AFPRO: "De mondkapjesmachine arriveert volgende week vanuit China, maar het is een ingewikkeld opstartproces en de productie moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. Daarom kunnen we pas in de loop van volgende week met de productie van de eerste mondkapjes in Nederland beginnen." De zorg heeft 4,5 miljoen mondmaskers per week nodig. Vooral de thuiszorg en verpleeghuizen hebben een flink tekort aan hulpmiddelen. AFPRO begint met de productie van een miljoen medische mondmaskers, maar kan de productie verder opschroeven. Het consortium, dat bestaat uit AFPRO, Koninklijke Auping en Koninklijke DSM, zal verantwoordelijk zijn voor zo'n 25 procent van de totale behoefte aan medische mondmaskers in Nederland.

Quote "Het is een ingewikkeld opstartproces en de productie moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren" Manon van den Brand

Karel Bosschieter, AFPRO CEO: “De medische maskers van ons consortium zullen de hoognodige bescherming bieden aan gezondheidswerkers in de frontlinie van deze wereldwijde crisis. Nu zijn we gelukkig samen in staat om de volgende stappen te zetten en de productie van deze levensreddende maskers voor de Nederlandse gezondheidswerkers snel op te schalen."