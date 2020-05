Alkmaars filterbedrijf maakt 1 miljoen medische mondkapjes per week: "We werken dag en nacht door"

ALKMAAR - Ze zijn nog niet op volle oorlogssterkte maar als het zover is dan rollen er bij AFPRO Filter in Alkmaar een miljoen medische mondmaskers per week van de band. "We werken dag en nacht door om een buffer te creëren", aldus directeur Joost Verlaan.

Het was toch wel even een omschakeling voor het bedrijf dat normaal luchtfilters voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, musea en hotels maakt. Vanwege het coronavirus hebben AFPRO Filters, Koninklijke Auping en Koninklijke DSM in april de handen ineen geslagen om medische mondkapjes te produceren. "Het was best een uitdaging. Je moet rekening houden met de pasvorm, die moet universeel zijn. Daarnaast zijn er nog allerlei kleine details waar je op moet letten."

Met de productie van één miljoen mondkapjes is het filterbedrijf verantwoordelijk voor de helft van het aantal dat nodig is in Nederland. "De overheid heeft ook meer dan 100 miljoen maskers gekocht in het buitenland", vertelt Niels Berkhout van AFPRO Filters. "Als het nodig is kunnen we de productie opschroeven. We hebben voorlopig dus geen tekort."

We hebben dus mondkapjes van eigen bodem en wie denkt dat het Alkmaarse bedrijf lekker binnenloopt dankzij de coronacrisis heeft het mis. "Die vraag krijg ik regelmatig maar we doen dit op basis van open calculatie", vertelt Verlaan. "We willen hier niet aan verdienen. Alleen onze kosten worden gedekt."

Koningin Maxima was afgelopen dinsdag nog bij het bedrijf op bezoek om de productie van mondkapjes met eigen ogen te zien. "Dat maak je maar een keer in je leven mee", glundert Verlaan. "Het was heel bijzonder het was bedoeld als hart onder de riem en zo kwam het op ons ook over. Echt heel erg leuk."