Alkmaars luchtfilterbedrijf helpt Coronavirus te bestrijden: "Filter is mondmasker van het ziekenhuis"

Een Alkmaars bedrijf dat luchtfilters produceert, is in het Chinese Wuhan aan het helpen bij de bouw van een nieuw ziekenhuis. De filters moeten voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt.

Een fabriek in China, op 900 kilometer van het gebied waar het Coronavirus uitbrak, zorgde ervoor dat het luchtfilterbedrijf vrij snel betrokken raakte in de Chinese noodsituatie. "Voor ons zijn twee dagen geleden al drie vrachtwagens met filters vertrokken naar Wuhan", vertelt Joost Verlaan van Afprofilters. "Daar kunnen ze straks beginnen met het installeren van de filters en dat zal één van de laatste stappen zijn."

Het bedrijf doet het belangenloos, want ze voelen de verplichting hun kennis in te zetten om de kans op verspreiding van het Coronavirus te verkleinen. Veel werknemers van de Chinese fabriek keerden terug van hun vakantie om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis de broodnodige filters kan gebruiken. "Zo'n filter is eigenlijk het mondmasker, maar dan van het ziekenhuis Het belangrijkste is dat het virus niet van kamer één, naar kamer twee kan gaan."