Raadslid Daan Pruimboom verlaat partij na ruzie en stapt over naar LADA

Gemeenteraadslid Daan Pruimboom van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) verlaat per direct zijn partij en sluit zich aan bij de partij LADA. Volgens Pruimboom was er bij OHK sprake van 'een ongewenste werksfeer en een gebrek aan onderling vertrouwen', zo meldt onze mediapartner Regio Noordkop .

Het 23-jarige raadslid uit Hippolytushoef zegt dat er twijfels zijn ontstaan over zijn woonplaats. De partij OHK heeft hier onderzoek naar laten doen, bevestigt ook fractievoorzitter Alexander Bügel aan Regio Noordkop.

Pruimboom meldt dat hij tijdens zijn studie wel eens in Utrecht verbleef en daar was hij naar eigen zeggen ook transparant over. "Maar ik was ook heel vaak in Hollands Kroon en ik heb mij voor de volle honderd procent ingezet voor de inwoners hier." Inmiddels heeft het raadslid zijn studie afgerond en woont hij in zijn ouderlijk huis in Hippolytushoef.

Wantrouwen

Hij suggereert dat er meer speelt bij Onafhankelijk Hollands Kroon. De partij zou volgens hem nooit van plan zijn geweest om hem op de kieslijst voor de komende verkiezingen te zetten. Pruimboom spreekt over wantrouwen en een onwerkbare situatie. Het woonplaatsonderzoek maakte de sfeer er niet beter op.

“Helaas trekt het bestuur van OHK mijn situatie in twijfel, zonder met mij te overleggen. Dit getuigt van een gebrek aan vertrouwen naar de eigen raadsleden toe. Daarnaast is er op basis van geruchten contact opgenomen met andere raadsleden over mijn situatie, zonder mij daarover te informeren. Ook zijn andere fracties benaderd”, aldus Pruimboom.

De partij kon volgens hem echter niet anders: “Het is onze verplichting als partij om te zorgen dat iedereen die op de kieslijst staat ook daadwerkelijk in Hollands Kroon woont. Zolang iemand aan de gemeentewet voldoet kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld een studie, maar Daan was al in juli klaar en er is nog niets veranderd”, verklaart Bügel.

Overstap

Pruimboom maakt nu de overstap naar LADA. Hij geeft aan dat het partijprogramma goed aansluit bij zijn eigen ideeën over de gemeente en dat hij met open armen is ontvangen. Bij LADA voelt hij de wederzijdse openheid, eerlijkheid en het vertrouwen dat hij bij OHK niet zag.

Vorig jaar was Daan Pruimboom nog verkiesbaar als Tweede Kamerlid op de Lijst Henk Krol, maar die partij behaalde niet genoeg stemmen.