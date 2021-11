Wethouder Theo Meskers niet op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal wethouder Theo Meskers niet op de kieslijst komen te staan van de gemeente Hollands Kroon. Het feit dat hij begin deze maand door zijn partijgenoten niet was gekozen tot lijsttrekker van de VVD speelde mee in deze beslissing. Hij blijft nog wel aan tot wethouder tot aan de verkiezingen.

Niet hij, maar partijgenoot Wim Groot werd verkozen tot lijsttrekker van de VVD Hollands Kroon. De 53-jarige Groot uit Wieringerwaard zit sinds 2010 in de gemeenteraad van eerst Anna Paulowna en toen - na de fusie - Hollands Kroon. Hij volgde eerder dit jaar ook al Erik Annaert, die verhuisde naar een plaats buiten de gemeente, op als fractievoorzitter.

Het mislopen van deze rol heeft volgens Meskers meegespeeld bij zijn beslissing niet op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te staan. "Het is geen doorslaggevende reden geweest, maar na tien jaar heb ik geen zin om in de wachtkamer te zitten", zo zei hij tegen het Noordhollands Dagblad. Naar verluidt was zijn positie echter niet langer houdbaar vanwege zijn houding over de komst van datacenters naar het gebied.

Nieuwe generatie

In een officiële verklaring gaf Meskers aan dat hij vooral niet een 'nieuwe generatie in de weg [wilde] zitten'. "Dat moet niet gebeuren. Uiteraard ben ik graag bereid in Hollands Kroon voor de VVD als wethouder aan te blijven tot het nieuwe college van B&W wordt geïnstalleerd. Het is mijn intentie om na dit mooie en interessante hoofdstuk een vervolg te geven aan mijn bestuurlijke loopbaan."

Dat vervolg zal niet in Hollands Kroon zijn, maar mogelijk elders in de provincie, zo zei hij tegen de krant: "Er zijn meerdere gemeenten in Noord-Holland Noord waar ik terecht zou kunnen en ook de provincie is een mogelijkheid." In een reactie aan mediapartner Regio Noordkop laat hij ween dat hij de verkiezingsuitslag en daaropvolgende collegevorming afwacht en vervolgens kijkt waar hij als wethouder van toegevoegde waarde kan zijn.

Opgestapt

Meskers was van 2002 tot 2012 fractievoorzitter van de VVD in de toenmalige gemeente Anna Paulowna en vanaf 2012 wethouder in de fusiegemeente Hollands Kroon. In november 2017 stapte hij op nadat de raad aangaf onjuist en onvolledig te zijn ingelicht over het overschrijden van de budgetten voor de huisvesting van de gemeente en scholen. Een paar maanden later was hij echter weer partijleider en in het nieuwe college nogmaals wethouder.

Beluister hieronder een podcast van NH met Theo Meskers over datacenters uit augustus 2019.