Inzamelingsactie voor afgebrand restaurant stilgevallen, doneerders willen geld terug

De gister gestarte inzamelingsactie voor het afgebrande restaurant Bij Joost in De Cocksdorp, is stilgevallen nu blijkt dat restanten van een hennepkwekerij zijn gevonden . Volgens de initiatiefnemer van de inzameling willen mensen die in de afgelopen dag al geld hebben gedoneerd, hun inbreng weer terug.

Of dat ook mogelijk is, is niet duidelijk. "Ik weet het niet", vertelt de initiatiefnemer aan NH Nieuws. "Maar waarschijnlijk is het niet mogelijk, omdat het via een extern bedrijf gaat."

De inzamelingsactie is overigens nog niet stilgelegd. Daar is volgens de initiatiefnemer bewust voor gekozen: "Ik laat het eerst zo en wacht op meer nieuws."

Het restaurant en grand café Bij Joost aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp brandde in de nacht van maandag op dinsdag tot de grond toe af. De omliggende panden konden wel worden gespaard. De brandweer was de hele nacht bezig met blussen.

Lastig

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand en met name of de hennepkwekerij hier een rol in heeft. "Maar het zal best lastig zijn om te achterhalen wat de oorzaak was, aangezien de brand verwoestend was en er mogelijk veel bewijzen bij het blussen zijn weggespoeld", zegt een woordvoerder van de politie.