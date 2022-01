Hennepkwekerij gevonden tussen restanten van afgebrand restaurant De Cocksdorp

Tussen de resten van het gisteren afgebrande restaurant Bij Joost in De Cocksdorp zijn restanten gevonden van een hennepkwekerij. Dat laat de politie weten. Er wordt onderzocht of dit ook de brand heeft veroorzaakt. Het pand ging volledig verloren.

Het vuur brak gisternacht rond 2.30 uur uit in het pand aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp. De brandweer was de hele nacht bezig met blussen en kon niet voorkomen dat het pand volledig afbrandde. De naastgelegen panden konden wel worden gered.

Hoewel er resten van een hennepkwekerij zijn gevonden in het afgebrande restaurant kan de politie nog niet zeggen of dit ook de brand heeft veroorzaakt. Door de verwoestende werking hiervan kon de oorzaak nog niet goed worden vastgesteld. Dit wordt verder onderzocht.

Ook wordt onderzocht wie de hennepkwekerij runde. Er is nog niemand aangehouden.

Gisteren keken de eigenaar van het restaurant en omwonenden verslagen naar de restanten van het afgebrande restaurant. Ze waren enorm geschrokken, zo vertelden ze tegenover NH Nieuws: