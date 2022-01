Grote uitslaande brand verwoest restaurant op Texel: "Voelt als een heel slechte film"

In een restaurant aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp op Texel heeft vannacht een grote uitslaande brand gewoed. De brand ontstond rond half drie. Het gaat om restaurant en grand café Bij Joost. De brand is inmiddels onder controle, maar het pand is volledig verwoest door de brand.

Inter Visual Studio

Eigenaar Joost Oldenburg werd vannacht wakker gebeld door buurtbewoners, zei hij op NH Radio: "Dan zit je ineens in een heel slechte film. Ik sta nu voor de zaak te kijken hoe de brandweer aan het blussen is. Het pand is volledig uitgebrand." Over de oorzaak van de brand kan hij nog niets zeggen. "Echt geen idee. Zondagavond zijn we nog aan het werk geweest voor bezorgen en afhalen van maaltijden. Op maandag zijn we altijd gesloten, dus we hadden een dagje vrij. " Tekst gaat door onder video

Beelden van de brand in De Cocksdorp - NH Nieuws

Om de brand zo goed mogelijk te bestrijden en om te voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende gebouwen, zijn er ook extra brandweervoertuigen vanaf het vasteland naar het eiland gekomen. "Dit is voor extra water en extra mensen om de brand te blussen", vertelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. "De brand is inmiddels onder controle, maar we zijn nog wel enige tijd bezig met nablussen. Het restaurant kan als verloren worden beschouwd." Buurtbewoners ontdekten de brand na knallen te hebben gehoord. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.