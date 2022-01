Verslagenheid na verwoestende brand in restaurant op Texel: "Zomaar alles weg"

Bij de brand van afgelopen nacht in een restaurant in De Cocksdorp op Texel is vrijwel het hele gebouw afgebrand. De brand ontstond vannacht iets voor 2.30 uur en groeide snel uit tot een grote brand. Brandweerkorpsen uit onder meer Den Helder moesten bijspringen om de brand onder controle te krijgen.

Bij daglicht is goed te zien dat de schade enorm is. Van het restaurant is vrijwel niets meer over. Eigenaar Joost Oldenburg is erg geschrokken: "Ik ben een beetje van mijn apropos. Gelukkig zijn er geen gewonden. Maar wel een hele heftige gebeurtenis, zomaar alles weg. Toen ik hier aankwam viel het dak al naar beneden."

Knallen

Buurtbewoners vertellen aan NH Nieuws dat zij knallen hoorden voordat de brandweer aanwezig was. "Dat was wal even schrikken. De buurman had het als eerste door en heeft iedereen wakker gemaakt. Toen moest ik heel snel d'r uit en heb ik halsoverkop nog twee auto's bij het vuur weggehaald."

Volgens de Veiligheidsregio zijn knallen wel gebruikelijk, zeker bij grote branden: "Bij veel branden knalt er wel eens iets, zoals bijvoorbeeld een fietsband of een gasfles. We kunnen nu nog niet zeggen wat de knallen waren die buurtbewoners hoorden, maar het is redelijk gebruikelijk."

