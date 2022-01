Wederopbouw van door Duitsers compleet gesloopt Petten begon 75 jaar geleden

In 1943 werd Petten opgenomen in de Duitse Atlantikwall, de verdedigingslinie tegen geallieerde landingen. De bewoners moesten zelf maar elders onderdak vinden en het dorp werd gesloopt. Alleen het kerkhof en een lijkhuisje bleven overeind. In mei 1947 begon de wederopbouw en werd de eerste steen geplaatst van een woning aan wat de Hondsbosschestraat moest worden.

De nu 95-jarige Marie van der Vlies werd in het oude Petten geboren: "Het was heel simpel. Je had de Voorbuurt, de Middelbuurt en de Achterbuurt. Het waren dubbele woningen. De ene kant keek uit op het zuiden, de andere op het noorden. Mijn vader was dijkwerker en was in dienst bij het Hoogheemraadschap."

Maar in 1943 moest het gezin halsoverkop het huis verlaten. "Je kreeg een brief en binnen tien dagen moest je er uit zijn. Nou dat was wel een probleem, want je moest zelf zorgen voor onderdak", vertelt Van der Vlies. Het gezin belandt eerst in een kippenschuur bij Schagerbrug. Later konden ze terecht in een pullenboet (kippenhok, red.) bij Sint Maartensvlotbrug. "Maar die was al verbouwd door Vluchtelingenzorg en daar gingen we er wel op vooruit."

Geluk

In de omgeving van het oude dorp wordt ook veel plat gelegd, maar er zijn ook verhalen van mensen die geluk hebben. Maarten Vriend, 88 jaar oud, woont in zijn ouderlijk huis, aan de rand van het huidige Petten. Zijn vader weet de woning in de oorlog nog maar net te redden.

Bekijk hieronder zijn verhaal.