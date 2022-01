Einde seizoen voor Ajax Vrouwen-verdediger Vita van der Linden

In de gewonnen klassieker tegen Feyenoord moest Van der Linden geblesseerd het veld verlaten. Inmiddels is ze geopereerd en is ook bekend wat de ernst is. Van der Linden moest het restant van het seizoen missen vanwege het kwetsuur.

Ajax Vrouwen hervat aanstaande vrijdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De ploeg van trainer Danny Schenkel gaat aan kop met 25 punten uit 12 wedstrijden.