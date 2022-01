Mijlpaal voor Tallon Griekspoor: tennisser naar kwartfinale ATP-toernooi Melbourne

Tallon Griekspoor heeft een bijzondere prestatie bereikt. De 25-jarige Nieuw-Venneper heeft op het ATP-toernooi in Melbourne de kwartfinale gehaald. Dat is voor de eerste keer in zijn carrière.

Griekspoor bereikte de kwartfinale van het toernooi door Alexei Popyrin in drie sets te verslaan (6-3, 4-6, 6-3). Daarbij komt dat de overwinning alweer de 28ste zege op rij betekent voor Griekspoor, die vorig jaar liefst acht Challengertoernooien won.

In de kwartfinale treft de Noord-Hollander Rafael Nadal. De 35-jarige Spanjaard maakte in Melbourne zijn rentree na vijf maanden blessureleed. Hij versloeg Ricardas Berankis in twee sets (6-2, 7-5). Daarmee wacht voor Griekspoor een flinke klus, want Nadal won in zijn carrière al twintig Grand Slams.

