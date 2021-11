Onwaarschijnlijke reeks Tallon Griekspoor zet door: vijfde toernooizege op rij

In die reeks heeft Griekspoor 26 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Het begon bij de Davis Cup in Uruguay op 18 september. Sindsdien was hij de beste bij de Challengers in Murcia, Napoli (twee keer), Tenerife en vandaag dus Bratislava.

Sterke finale in Bratislava

De finale in Slowakije werd duidelijk in het voordeel van Griekspoor beslist. Tegen Zsombor Piros was het na ruim een uur klaar: 6-3, 6-2. Door de winst stijgt de Noord-Hollander morgen naar de 65e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.

Dit seizoen heeft Griekspoor acht challenger-toernooien op zijn naam gezet. Vorige week verbeterde hij al het record van meeste toernooizeges in een jaar. De komende tijd kan de geboren Haarlemmer op vakantie, want het tennisseizoen zit erop.