Fietsersbond heeft geen vertrouwen in Zaans risico-onderzoek van Wilhelminabrug

"Het is toch alsof de slager zijn eigen vlees keurt", zegt Sonja Puhl-Diehle van de fietserbond Zaanstreek. Ze doelt daarmee op het laatste onderzoek wat Zaanstad zelf heeft uitgevoerd bij de Wilhelminabrug. De brug is in 2020 gerenoveerd, maar bleek al snel een ontwerpfout te hebben waardoor er een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstond.

De Wilhelminabrug in Zaanstad blijft voor problemen zorgen. Zo blijken de nieuwe afbakeningspaaltjes tussen de weg en het fietspad niet opgewassen tegen het dagelijks gebruik en worden er nu al vraagtekens gezet bij het laatste veiligheidsonderzoek van de gemeente. "De scan is uitgevoerd in de coronatijd vlak voor de kerst. Als je de scan in de zomer doet geeft dat een heel ander beeld", meent de fietsersbond.

Onoverzichtelijk fietspad De Wilhelminabrug is in mei 2020 opgeleverd na en renovatie van maanden. Al snel bleek het fietspad onoverzichtelijk en gebeuren de eerste ongelukken. Het spiksplinternieuwe fietspad wordt direct afgeslotenen. Ondertussen is de gevaarlijke oprit van het fietspad aangepakt en staan er afbakeningspaaltjes. Omdat de versperring van het fietspad deels is weggeschoven is het voor veel mensen onduidelijk waar ze moeten fietsen.



De fietsersbond ziet graag dat de hele brug een fietspad wordt waar auto's te gast zijn. Volgens de gemeente is dat pas mogelijk als de herinrichtingsplannen van de hele buurt definitief zijn.