Pas geopende Wilhelminabrug wordt aangepast na meerdere fietsongelukken

ZAANDAM - De spiksplinternieuwe Wilhelminabrug wordt nog voor eind juni aangepast. Dat is gisteravond in de gemeenteraad besloten. Slechts een week na de opening van de Wilhelminabrug zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. Vooral het fietspad en de verhoogde scheiding met de rijbaan spelen daarin een belangrijke rol. Nadat D66 en PVV om opheldering hadden gevraagd, heeft gemeente toegezegd naar een oplossing te zoeken

Ook gisteren gingen meerdere fietsers tegen het asfalt . Volgens de Fietsersbond zijn de fietspaden te smal en de randen die het fietspad van de weg scheiden te hoog. Daarnaast vormt de weg een fuik waarin automobilisten en fietsers samenkomen en zit er een slinger in de weg. De Fietsersbond baalt dat zij niet betrokken is geweest bij het ontwerp van de brug.

De gemeente Zaanstad laat weten dat Fietsersbond wel is betrokken, maar dat de plannen toen al vergevorderd waren. "We hebben met verschillende verkeersdeelnemers te maken en de brug voldoet aan de landelijke richtlijnen", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Uiteraard willen ook wij geen ongelukken en wordt er nu gekeken naar een oplossing."

Aanpassingen

Verkeersdeskundigen gaan kijken of ze de verhoging eruit kunnen halen en of de scherpe bocht kan worden aangepast. Ook wordt er gekeken of de waarschuwingslampen verlaagd kunnen worden. Dit alles moet voor eind juni klaar zijn.