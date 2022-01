Recordtitel op de marathon voor schaatsster Irene Schouten

Op kunstijsbaan De Meent in Alkmaar won de 29-jarige Schouten na honderd rondes de eindsprint van een groepje van tien schaatssters. Arianna Pruisscher greep het zilver, Iris van der Stelt het brons.

"De finale moest van ver komen", vertelde een gelukkige Schouten tegen de NOS. "Het werd me lastig gemaakt, ja. Omdat ze allemaal weten dat ik heel graag wil winnen, natuurlijk. Ik denk dat ik hem verdiend heb."

IJzeren hand

Schouten regeert de laatste jaren met ijzeren hand op de marathon. Haar eerste nationale titel veroverde ze in 2016. In alle edities die volgden kwam ze als winnaar over de streep. In 2020 werd de marathon vanwege de coronamaatregelen niet verreden.

Wijlen Atje Keulen-Deelstra deelde tot vandaag met Schouten het record met vijf overwinningen. De Friezin won in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980." De teller van Schouten staat na vandaag op zes. "Bizar. En dat op de baan waar ik ben begonnen", aldus Schouten. "Dat is gewoon heel mooi. 2022 begint helemaal goed."

Tekst gaat verder onder de tweet.