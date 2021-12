Fenomenale Irene Schouten snoept twee seconden van persoonlijk record af

Irene Schouten heeft haar persoonlijke record op de 1.500 meter flink aangescherpt. De 29-jarige schaatsster uit Hoogkarspel finishte de tijdens de wereldbeker in Salt Lake City in 1 minuut, 52 seconden en 12 honderdsten. Daarmee was ze twee seconden sneller dan haar vorige snelste tijd op deze afstand.