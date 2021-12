Geweldige race levert schaatsster Irene Schouten Nederlands record op

In Salt Lake City heeft Irene Schouten de 3.000 meter op haar naam geschreven. De Hoogkarspelse deed dat in een fantastisch Nederlands record. Ze kwam bij de wereldbekerwedstrijd over de finish na drie minuten, 52 seconden en 89 honderdsten.

Met die razendsnelle tijd kwam Schouten ook heel dicht in de buurt van het wereldrecord. Ze was minder dan een seconde langzamer dan de mondiale toptijd (3.52,02) van Martina Sablikova uit Tsjechië.

"Als je dit twee dagen geleden had gezegd, had ik gedacht: dit gaat niet gebeuren", zegt Schouten, die donderdag pas aankwam in de Verenigde Staten, tegen de NOS. "Ik ben er heel blij mee. Mijn race was niet heel goed, maar het betekent wel dat ik fit ben. En dat het beter kan."

Schouten was ook in het Poolse Tomaszów al de beste op de 3.000 meter. Twee weken geleden won de geboren Andijkse ook de 5.000 meter bij de wereldbeker in Stavanger.

Persoonlijk record Scheperkamp

Op de 500 meter bij de mannen werd Merijn Scheperkamp uit Hilversum dertiende. Desondanks zal hij met een goed gevoel terugkijken op zijn race, want met een tijd van 34,48 seconden was de Noord-Hollander 27 honderdsten sneller dan hij ooit was. Amsterdammer Dai Dai N'tab eindigde als twaalfde met 34,47.