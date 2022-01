Ondanks het zachte weer toch flink bibberen tijdens nieuwjaarsduiken

Georganiseerde nieuwjaarsduiken konden dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Toch werd het koude water op meerdere plekken in de provincie getrotseerd door mensen die er op eigen houtje in sprongen.

Zo ook in Egmond aan Zee waar onder anderen Chris en Isa van der Cingel uit Alkmaar een duik namen in de koude Noordzee. "Normaal gesproken heb ik het kouder, maar dit jaar valt het eigenlijk wel mee", vertelt Isa aan NH Nieuws. "We gaan er zo meteen nog een keer in", lacht broer Chris.

In Haarlem spoorde Jan Obbeek, leraar van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, zijn klas aan om met hem mee te doen. "Het is een geweldig klassenuitje", zegt de docent als ze het water uitkomen.

"Het kost niet veel tijd, het is gratis en voor de sfeer in de groep is het top." Eén van zijn leerlingen Ginger had er van te voren niet heel veel zin in. "Maar ik ben toch blij dat ik ben gegaan. Leuk dat hij dit organiseert", lacht ze achteraf.