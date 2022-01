Brrr, met een frisse duik het nieuwe jaar in: "Ik voel mijn benen haast niet meer"

Hoewel de officiële nieuwjaarsduik vanwege corona niet doorging waren er vandaag in Egmond aan Zee toch flink wat mensen die 2022 fris beginnen. Met een temperatuur van dertien graden en een zonnetje was het goed toeven op het strand. Toch was het voor veel nieuwjaarsduikers wel even afzien toen ze de koude Noordzee in sprongen.

Nieuwjaarsduik Egmond - NH Nieuws

Voor Chris en Isa van der Cingel uit Alkmaar is de frisse duik op 1 januari inmiddels een traditie geworden. "Normaal gesproken heb ik het kouder, maar dit jaar valt het eigenlijk wel mee", vertelt Isa aan NH Nieuws. "We gaan er zo meteen nog een keer in", lacht broer Chris. Niet iedereen was even enthousiast over de temperatuur van het water. "Het is voor mij de eerste keer en ik vond dat ik het voor mezelf moest doen. Het was echt afzien, maar het geeft wel een kick." Een jongere nieuwjaarsduiker heeft voor de zekerheid maar een muts opgezet. "Ik voel mijn benen haast niet meer maar volgend jaar doen we het waarschijnlijk weer." NH Nieuws was vanmorgen ook op het strand van Egmond aan Zee om de nieuwjaarsduikers in actie te zien.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Sylvester Reimers van crossfittclub Sero uit Alkmaar heeft een hele groep zover gekregen om het water in te springen. "Vorig jaar waren we met z'n drieën, maar nu met een mannetje of twaalf, de groep wordt steeds groter. Nu lekker met z'n allen aan de chocolademelk met rum. Dat hebben we wel verdiend."