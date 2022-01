Nieuwjaarsdrukte blijft in de meeste ziekenhuizen uit

Over het algemeen viel de drukte in de Noord-Hollandse ziekenhuizen tijdens de jaarwisseling mee. Alleen bij het Zaans Medisch Centrum en Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk was het een drukke nacht. De meeste incidenten hadden niet maken met vuurwerk, maar met drank- en drugsgebruik.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Zo ook in de Amsterdamse ziekenhuizen. In totaal werden er 42 mensen behandeld op de spoedeisende hulp, het merendeel vanwege overmatig drank-en drugsgebruik. "Het was drukker dan bij andere nachten, maar voor een jaarwisseling rustig", vertelt een woordvoerder. Volgens een woordvoerder was het een vergelijkbare oudejaarsavond met die van een jaar geleden, toen er ook een vuurwerkverbod gold. Bij normale jaarwisselingen werden er soms wel meer dan honderd vuurwerkslachtoffers naar binnen gebracht. Haarlem en Hoofddorp In het Spaarne Gasthuis ziekenhuis is het ook 'vrij rustig' gebleven vannacht, zo meldt een woordvoerder aan NH Nieuws. In de locaties in Haarlem en Hoofddorp kwamen er in totaal zes patiënten binnen op de spoedeisende hulp met verwondingen vanwege vuurwerk. Het ging hier om brandwonden aan de handen en het gezicht.

Quote "Het was drukker dan bij andere nachten, maar voor een jaarwisseling rustig" Woordvoerder Olvg-ziekenhuis

Alkmaar en 't Gooi In het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is het op beide locaties ook relatief rustig gebleven afgelopen nacht. Er kwamen geen mensen met vuurwerkverwondingen binnen op de spoedeisende hulp, wel zijn er negen mensen binnengebracht met een alcoholvergiftiging. De drukte op locatie Alkmaar was volgens de woordvoerder te vergelijken met een reguliere zaterdagavond in coronatijd. In Den Helder was het naar verhouding ietsjes drukker, maar nog 'goed te doen.'

Quote "Het week niet erg af van een normaal weekend" woordvoerder Tergooiziekenhuis

Ook in het Tergooiziekenhuis bleef het erg rustig vannacht. Op beide locaties in Blaricum en Hilversum kwam was er in totaal één incident met een vuurpijl binnen. "Verder nog wat mensen met te veel alcohol of drugs op", vertelt een woordvoerder. "Maar dat wijkt niet erg af van een normaal weekend." Drukte bij Rode Kruis Beverwijk en Zaans Medisch Centrum Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft in tegenstelling tot de andere ziekenhuizen wel een drukke nacht achter de rug. Hier kwamen er in totaal elf patiënten op de spoedeisende hulp, vijf meer dan vorig jaar. Drie patiënten zijn in de nieuwjaarsnacht behandeld aan brandwonden veroorzaakt door vuurwerk. Naast brandwonden zag de spoedeisende hulp ook een aantal patiënten door alcoholvergiftiging en iemand die hard op zijn hoofd was gevallen. Ook bij het Zaans Medisch Centrum hadden ze het druk vannacht. In totaal kwamen er daar tien meldingen binnen op de spoedeisende hulp, waarvan één vuurwerkslachtoffer. "De rest had allemaal te maken met alcohol." Op één iemand na is iedereen inmiddels weer naar huis. Het Dijklander Ziekenhuis was niet bereikbaar voor commentaar.

