Haarlemse oud-wethouder blikt terug op aftreden na ‘eenzaam spoeddebat’

Teleurstelling. Dat is het gevoel dat overheerst bij Michel Rog, die twee maanden geleden opstapte als wethouder bij de gemeente Haarlem. Het besluit om te stoppen kwam grotendeels door de houding van zijn eigen coalitiepartij, de PvdA, zo vertelde Rog gisteravond live in de studio tijdens de uitzending van Haarlem Vandaag bij mediapartner Haarlem105. "Ze hebben me tijdens het spoeddebat bewust laten bungelen. Ik denk wel dat ik dat als een mes in de rug heb ervaren."

Rog kon rekenen op kritiek vanuit de Raad nadat hij op Twitter openlijk zijn steun betuigde aan voormalig staatssecretaris Mona Keijzer. Keijzer, met wie Rog jarenlang samen in de Tweede Kamer heeft gezeten, werd ontslagen om haar kritiek op de coronapas. "Het was een bewuste keuze om het via Twitter te doen, ook al wist ik dat ik daarmee voor opschudding zou zorgen", aldus Rog. "Voor mij was het belangrijk om een oud-collega die ontslagen werd vanwege haar mening een hart onder de riem te steken. Ook omdat zij precies verwoordde wat ook mijn kritiek was."

De ophef over de voormalig wethouder van Sport en Financiën werd een week later nog groter toen naar buiten kwam dat Rog een mail had gestuurd omdat hij om 'principiële redenen' geen QR-code wilde laten zien bij een wijkraadsvergadering. "Die mail aan de wijkraad was ontzettend onhandig. Dat heb ik gewoon verkeerd gedaan. Achteraf gezien had ik die mail toen niet moeten sturen", erkent Rog tijdens de uitzending.

Tijdens het daaropvolgende spoeddebat op 14 oktober ging het er fel aan toe in de Raad. "Wat ik nooit echt goed begrepen heb, is dat er een bepaald fanatisme en hardheid in zat. Het leek echt alleen te gaan om het neerhalen van mij als persoon, om mijn mening", zegt Rog. "Er werd geen enkel recht gedaan aan wat ik betekende als wethouder." De motie van wantrouwen waarop Hart voor Haarlem met het spoeddebat had ingezet, behaalde geen meerderheid. Het was de motie van afkeuring die uiteindelijk een ruime meerderheid kreeg. Daarmee is het aan de wethouder zelf om daar wel of niet een conclusie uit te trekken, zo legt Rog uit. "Het venijn zit hem eigenlijk in de staart". Rog doelt hiermee op de uitlating van coalitiepartner PvdA, die aangaf de motie van wantrouwen niet te steunen, maar dat ze wel vonden dat Rog de eer aan zichzelf moest houden. "Als iemand in een lastig parket zit, kun je je handen er vanaf trekken in plaats van proberen diegene op te vangen. Ik heb niet het gevoel dat de coalitie stond te dringen om mij op te vangen. Tijdens het spoeddebat heeft de PvdA er bewust voor gekozen om mij te laten bungelen. Ik heb dat als een mes in mijn rug ervaren."

Rog vindt het een hele verdrietige, maar ook lelijke kant van de politiek. "Ik kan en wil daar niet aan wennen, maar tegelijkertijd hoort dit ook bij het politieke spel en je hebt er maar mee te dealen." Geen vertrouwen ervaren "De PvdA heeft duidelijk gemaakt wat ze vonden. Als dat niet het geval was geweest, dan was er niets aan de hand geweest en dan waren we gewoon doorgegaan. Maar dat vertrouwen heb ik niet ervaren. Dat kan dus ook zonder motie van wantrouwen het geval zijn." Op zaterdagochtend 30 oktober maakt Rog bekend op te stappen als wethouder. Als reactie daarop kwamen coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA met een gezamenlijke verklaring waarin zij schreven 'dat wat hun betreft Rog niet had hoeven opstappen'. 'Wonderlijk', zo vindt Rog, zeker vanuit de pen van de PvdA.

"Dit is je straatje schoonvegen, wat hoort bij de politiek. Ik ga daar niet boos om worden. Maar ik vind het wel buitengewoon treurig", zegt Rog. "Als je vraagt of er ooit iemand van de coalitie is geweest die na mijn aftreden nog contact met mij heeft gezocht om te vragen hoe het gaat, dan is het antwoord ‘nee’. In dit college heb ik me heel erg alleen gevoeld."

Niet alleen is Rog gestopt als wethouder, hij heeft ook besloten om zich niet meer kandidaat te stellen als lijsttrekker namens CDA Haarlem voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. "Ik heb geen ambitie om nu nog iets in de Haarlemse politiek te doen". Op de vraag of hij ooit terugkeert naar de landelijke politiek, lijkt hij minder stellig. "Ik ga nu niet heel hard zeggen dat ik nooit meer de landelijke politiek inga. Voor nu heb ik die ambitie niet. Ik kan echter niet uitsluiten dat ik ooit nog een keer op een of andere manier betrokken zal zijn bij de landelijke politiek. Maar dat is nu niet aan de orde", aldus Rog.

"Ik vind het ontzettend jammer dat ik geen wethouder meer ben. Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan en was graag doorgegaan. En tegelijkertijd wil ik mezelf recht in de spiegel kunnen aankijken. Ik heb mijn rug recht gehouden en dat heeft geleid tot dit resultaat."