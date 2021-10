Haarlemse wethouder Rog (CDA) stapt op na kritiek op anti-coronapastweet

Onder vuur

De uitspraken van de wethouder zorgde in Haarlem voor een storm aan kritiek in de Haarlemse politiek, zowel bij de oppositie als de coalitiepartijen van Haarlem waar het CDA ook in zit. "Dit is niet uit te leggen aan Haarlemmers", reageerde onder meer VVD-fractievoorzitter Wouter Rutten.

De ophef werd een week later nog eens extra groot toen Rog 'om principiële redenen' weigerde zijn eigen coronapas te laten zien bij een wijkvergadering. "Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk voor de wet?", reageerde de Haarlemse gemeenteraad daarop.

Felle discussies

De stappen van wethouder Rog zorgden de afgelopen weken voor felle discussies in de Haarlemse gemeenteraad over de positie van de CDA'er, die uiteindelijk leidden tot een motie van afkeuring.

Rog geeft nu aan de 'harde toon in het debat' en de 'stemverklaringen bij de aangenomen motie' te hebben laten bezinken en nogmaals met burgemeester Jos Wienen en zijn collega-wethouders te hebben besproken. "Ik stel voor mijzelf vast dat ik onvoldoende vertrouwen ervaar om in dit team van wethouders mijn werk in onze gemeente effectief voort te kunnen zetten. Dat betreur ik enorm. Het brengt mij helaas tot de conclusie dat ik u verzoek mij ontslag te verlenen als wethouder van de gemeente Haarlem", laat de wethouder nu weten in een brief aan de raad.

Dat Rog nog steeds achter zijn standpunten staat blijkt uit het dankwoord aan Haarlemmers. "Een speciaal woord van dank richt ik tot alle inwoners die mij de afgelopen weken met

liefdevolle berichten en bloemen een hart onder de riem hebben gestoken, omdat ik met

mijn kritiek op de coronapas hun stem vertegenwoordigde", aldus Rog.

Vervanger

De portefeuille van wethouder Rog wordt de komende tijd waargenomen door de zittende

wethouders. Wie zijn opvolger wordt is aan het CDA, dat op zoek moet naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap.