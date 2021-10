Wethouder Rog onder vuur in debat na anti-coronapastweet

Wethouder Michel Rog moet zich vanavond in een debat verantwoorden voor het sturen van een anti-coronapastweet. In de tweet uitte hij het eens te zijn met de ontslagen staatssecretaris Mona Keizer, die kritiek had op de coronapas. Ook wilde Rog om 'principiële redenen' geen QR-code tonen bij een raadsvergadering. Hart voor Haarlem heeft expliciet gevraagd om zijn aftreden.

Hans Pos, voorzitter van de Wijkraad De Krim, ontving een mail van de wethouder over de vergadering. "In die mail stond dat hij om principiële redenen zijn QR-code niet wilde laten zien. En hij vroeg aan mij wat wij daarmee zouden doen", vertelt Pos. Hij keek niet op van het verzoek. "Het is zijn baan om bij de vergadering te zijn. Dat hij zijn code niet wil scannen, daar heb ik verder geen bezwaar tegen."

Uiteindelijk was de wethouder niet aanwezig vanwege gezondheidsredenen. De gemeenteraad is alsnog kritisch op deze mail, waarvan de wethouder nu zegt dat hij hem niet gestuurd had moeten hebben.

