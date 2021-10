Haarlemse wethouder wil QR-code niet laten zien om 'principiële redenen'

Uiteindelijk was de wethouder niet aanwezig bij de wijkvergadering vanwege zijn gezondheid [Rog zou 'oogproblemen' hebben, red.]. De actie riep vanavond vragen op in bij de gemeenteraad. "Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk voor de wet?"

'Geen bezwaar tegen verzoek'

Hans Pos, voorzitter van de Wijkraad De Krim, ontving eerder een mail van de wethouder over de vergadering. "In die mail stond dat hij om principiële redenen zijn QR-code niet wilde laten zien. En hij vroeg aan mij wat wij daarmee zouden doen", vertelt Pos. Hij keek niet op van het verzoek. "Het is zijn baan om bij de vergadering te zijn. Dat hij zijn code niet wil scannen, daar heb ik verder geen bezwaar tegen."

De Wijkraad had er al rekening mee gehouden dat niet iedereen een coronapas zou hebben. "Omdat we in een kantine met horecavergunning de vergadering hielden, moesten we QR-codes scannen. We zouden gaan noteren wie anders zouden reageren op de QR-code. Dan hadden we van iedereen die niet gescand was de contactgegevens zodat we die op de hoogte konden brengen als er toch besmettingen zouden zijn", legt de voorzitter uit. Uiteindelijk hadden alle veertig aanwezigen een geldige code. Twee mensen kwamen niet, omdat ze geen coronapas wilden laten zien.

Uiteindelijk zou wethouder Rog helemaal niet op komen dagen bij de vergadering. "Hij was ziek en kwam niet naar de vergadering", zegt Pos. Een raadslid van Trots Haarlem was wel naar de vergadering gekomen en hoorde daar van het verzoek van de wethouder. Vanavond stelde de partij hierover vragen aan burgemeester Jos Wienen.

Boven de wet

De partij is tegen het gebruik van de coronapas, maar is 'verbaasd' dat de wethouder vroeg om een uitzondering te maken. "Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk voor de wet?", vroeg fractievoorzitter Sander van den Raadt aan de burgemeester.

Het antwoord van Wienen was duidelijk. "Natuurlijk geldt de wet voor iedereen." Hij nam het wel op voor wethouder Rog."Wat ik begrijp is dat hij gevraagd heeft of hij welkom is zonder QR-code. Hij eiste niet het recht op", was het antwoord van Wienen.