Haarlems college: 'Wethouder steunt uitvoering coronabeleid, tweet was op eigen titel'

Wethouder Michel Rog (CDA) steunt toch de uitvoering van het coronabeleid in Haarlem, ondanks dat hij gisteren op Twitter zei tegen de invoering van de coronapas te zijn. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een verklaring.

Binnen de Haarlemse gemeenteraad is onrust ontstaan over de tweet van Rog. "Dit is niet uit te leggen aan Haarlemmers", zei VVD-fractievoorzitter Rutten gisteren tegen NH Nieuws en Haarlem105 . "Niet aan horeca-ondernemers die nu in goede verstandhouding met de gemeente samenwerken en niet aan de handhavers die het moeten controleren." Ook Dilia Leitner, fractievoorzitter van coalitiegenoot D66, zette vraagtekens bij de tweet van Rog.

Het Haarlems college laat nu in de reactie weten dat wethouder Rog, die tevens lijsttrekker is voor het CDA tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, zijn uitspraken op persoonlijke titel heeft gedaan.

De tweet van Rog leidde tot ophef, omdat uitgerekend burgemeester Jos Wienen (CDA) eerder in het tv-programma Buitenhof juist zijn onbegrip uitsprak over de uitlatingen van Keijzer.

Rog, voorheen Tweede Kamerlid, sprak gisteren in een tweet zijn steun uit voor de ontslagen staatssecretaris en partijgenoot Mona Keijzer. Ook schreef hij dat 'de coronapas tot een tweedeling in de samenleving leidt en op gespannen voet staat met vrijheidsrechten'.

Fractievoorzitter van het CDA in Haarlem, Ron Dreijer, laat weten volledig achter zijn wethouder te staan. "Daar is geen twijfel over mogelijk. De burgemeester heeft tijdens Buitenhof zijn visie gegeven, Michel Rog heeft afgelopen maandag 'vanuit Michel Rog' gesproken, waarbij hij zijn visie op het landelijk beleid gaf. En dat heeft niets te maken met het lokaal beleid of het niet steunen van dat beleid", aldus Dreijer, die de ontstane commotie allemaal wat 'overdreven' vindt.

Spoeddebat

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem had maandag, na de uitlatingen van Rog, direct een spoeddebat aangevraagd. "Ik begrijp niet hoe de uitspraak van Rog zich verhoudt ten opzichte van het standpunt van de gemeente en de burgemeester. Sterker nog, de tweet van Rog staat lijnrecht tegenover het standpunt van zijn eigen partij. Heel vreemd als je bedenkt dat tijdens het debat met de gemeenteraad afgelopen vrijdag hij achter de beslissing stond en hij nog geen drie dagen later er ineens heel anders over denkt."

De reactie dat Rog zijn uitlatingen op persoonlijke titel heeft gedaan, vindt Van Zetten ongeloofwaardig. "Deze reactie van het college is een truc. Als je kijkt naar het twitter-account van Rog zijn al zijn tweets gedaan vanuit zijn rol als wethouder en niet als privé-persoon. Waarom wordt deze tweet dan ineens wel als 'privé' bestempeld?"