Afzwaaiende Michael Duursma: "Titel met Pirates was kroon op het werk"

In de kantine sprak hij apetrots zijn spelers van Amsterdam Pirates toe. Michael Duursma had zojuist met de honkballers de Holland Series in een zenuwslopende ontknoping gewonnen van Neptunus. Het werd een speech met een lach en een traan, want de succescoach maakte op dat moment bekend Pirates te verlaten. "Het kampioenschap was de kroon op het werk", aldus Duursma.

Pirates-coach Michael Duursma met de kampioensschaal - Orange Pictures

‘Succesvol’ was het eerste woord dat Duursma te binnen schoot toen hij het jaar in één woord wilde samenvatten. Maar het seizoen voor Pirates verliep in eerste instantie helemaal niet zo gestroomlijnd als de afloop deed vermoeden. "Het was een rollercoaster. Bij een aantal wedstrijden hadden mijn assistent en ik zelfs onze spullen mee omdat we misschien zelf moesten spelen." Daarmee gaf Duursma aan dat er dusdanig veel geblesseerden waren, dat hij flink moest puzzelen. Toen iedereen weer terugkeerde, ging het lopen en eindigde Pirates in het reguliere seizoen van de hoofdklasse als tweede op slechts een punt van Neptunus. Tekst loopt door onder de video.

“Ik vond het voor de hele hoofdklasse honkbal een heel succesvol jaar, want de verschillen waren kleiner. Wekelijks waren het goede wedstrijden en er zaten ook geen 20-0-uitslagen meer tussen. Ik denk dat de honkballiefhebber volop heeft kunnen genieten.”

In de play-offs moest Pirates alle zeilen bijzetten en kwam zelfs op een 2-1 achterstand tegen HCAW uit Bussum. "Zij zijn ook een aardige bedreiging geweest. In het laatste weekend heb ik hem wel even geknepen en vanwege een schorsing moest ik vanaf de tribune toekijken. Gelukkig wonnen we de wedstrijden en mochten we naar de Holland Series." Champagne Het beloofde een zinderende ontknoping te worden. In het weekend van 16 en 17 oktober viel hoe dan ook de beslissing in de Holland Series. Neptunus begon het weekend met een 3-2 voorsprong en op zaterdag waren de Rotterdammers bij winst verzekerd van het kampioenschap. "Voor honkballend Nederland was het super om mee te maken." In het Loek Loevendie Ballpark kwam de aartsrivaal al aan met enkele flessen champagne. “Die hebben ze voor niks meegenomen naar Amsterdam, want we maakten 3-3 gelijk." Tekst gaat verder onder de video.

Op zondag was de winnaar verzekerd van het kampioenschap. In een spannende apotheose, waarin Kalian Sams met een home-run drie punten scoorde en Shairon Martis ijzersterk stond te werpen, pakte Pirates de titel. Maar zonder champagne. "Dat vond ik wel een teleurstelling, want voor mij hoort champagne wel bij een kampioenschap. Daar heb ik wel wat van gezegd, maar na de uitleg vond ik het wel een goede reden. Onze club wilde datzelfde niet overkomen en dacht: als we winnen, zien we het wel." Stille genieter En dus moesten Duursma en de selectie het doen met een biertje na afloop. Met een uitzinnige selectie op het veld, die samen met de meegereisde supporters feestvierden en allemaal een medaille uitgereikt kregen, stond Duursma als een stille genieter op de achtergrond. Het contrast was gigantisch: de spelers waren uitzinnig en de coach keek met een goedkeurende blik toe. "Als speler liet ik me veel meer gaan. Als coach vond ik het vooral mooi voor die jongens hoe ze zijn omgegaan met alle tegenslagen. Met blessures en op privégebied. Ik heb mijn jongens de ruimte gegeven om feest te vieren." Tekst loopt door onder de video.

Op dat moment, iets over vijven in Rotterdam-Noord vlak na het behalen van de titel, realiseerde Duursma zich ook dat de cirkel rond was voor hem. "Ik ben extra trots dat ik zo ben geëindigd. Als coach wil je normaal wel door na zo’n succes, maar het voelde alsof ik twee fulltime banen had. Dat raakt je wel in positieve zin."

Het feest verplaatste zich van Rotterdam naar Amsterdam. Stuk voor stuk druppelden de genodigden die avond de kantine van Pirates binnen om het kampioenschap te vieren. De coach nam het woord en maakte zijn vertrek bekend bij zijn spelers. "Dat was hét moment. Dat ik ging stoppen wist toen nog niemand, alleen een paar bestuursleden en de technische staf. Ik heb gezegd hoe trots ik op het team was. Daarna zijn we verder gegaan met feestvieren en we hebben er een mooie avond van gemaakt." Nieuwe uitdagingen Na zijn aangekondigde afscheid bij Pirates gaat Duursma, die afgelopen week werd gekroond tot 'Coach van het Jaar', zich op andere uitdagingen richten. Uiteraard in het honkbal. Hij beheert een eigen honkbal-academie in Kennemerland. "Dat is mijn fulltimebaan, ook toen ik bij Pirates werkte." Verder werkt hij bij CTO in Amsterdam, waar hij jonge talenten klaarstoomt om naar Amerika te vertrekken. Daarnaast wordt hij assistent-bondscoach van Jong Oranje. "Het komt er eigenlijk op neer dat ik meer tijd bij de nationale selecties ga besteden. Pirates was super tof om te doen, maar wat ik nu ga doen is voor mij beter te combineren. Ik blijf gelukkig volop in het honkbal."

Duursma won de trofee van Coach van het Jaar - Privéfoto Michael Duursma