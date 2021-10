Honkbal: Duursma stopt bij Amsterdam Pirates

Duursma is coördinator van de Rabbits Baseball Academy en actief als bondscoach van de U15 selectie van Oranje. Hij laat weten zich hierdoor niet voor 100% in te kunnen zetten als coach van Amsterdam Pirates. Zondag werd Pirates voor de zesde keer landskampioen. In een allesbeslissende zevende wedstrijd werd Neptunus zondag met 4-2 verslagen.

Duursma werd in 2019 aangesteld als hoofdcoach. Hij leek toen op weg om de Holland Series te winnen, maar door de coronapandemie werden toen de Holland Series stilgelegd.